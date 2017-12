Perfect weather Saturday afternoon drew a large crowd to downtown King for the annual Christmas parade organized by the King Masonic Lodge #722. The parade featured West and South Stokes High School marching bands as well as performances by a variety of local dance schools. Local fire and police departments, elected and local leaders threw out large quantities of candy for kids lining the streets. The parade also featured West Stokes Homecoming Queen and the Little Miss and Mister King winners.

